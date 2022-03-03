Южно-Сахалинск, 3 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Провести спецоперацию в Донбассе надо было давно, так как нельзя допускать создание у границ России государства, которое основано на нацизме, ненависти ко всему русскому, русофобии, человеконенавистничестве, уверен руководитель регионального штаба движения «Бессмертный полк России» на Сахалине, офицер запаса Андрей Фугенфиров.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Всё это напоминает Югославию в девяностых годах, тот же сценарий и здесь. Старшее поколение помнит, как это происходило. Признание Луганска и Донецка — необходимый шаг и вынужденный. Прежде всего для спасения людей. Украина не стесняется наносить удары по объектам жизнеобеспечения, но и по жилым кварталам и школам. Наши солдаты сейчас на передовой. Они защищают нашу страну от неонацизма!», — сказал офицер запаса на видео, которое выложили в телеграм-канале правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, уроженец Донецка Олег Иващенко переехал в Якутию несколько лет назад после того, как покинул родной город из-за бомбёжек. В республике он нашёл работу, обзавёлся жильём и не теряет надежды, что те, кто поддерживает жёсткую политику Украины, со временем поймут, кто на самом деле прав.