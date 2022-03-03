Москва, 3 марта, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за дезинформацию о деятельности Вооруженных сил России, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Создание и распространение информации, заведомо не соответствующей действительности, предлагается карать уголовным сроком до 3 лет лишения свободы.

Если деяние совершено с использованием служебного положения, группой лиц, с использованием интернета — сроком от 5 до 10 лет лишения свободы.

Если распространение фейков повлекло общественно опасные последствия, наказание составит до 15 лет лишения свободы.

Госдума может рассмотреть законопроект на заседании 4 марта.

«Надо защищать страну, защищать людей, делать всё возможное для того, чтобы в этой ситуации информация была правдивая, официальная», — отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.