Москва, 3 марта, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Верхом цинизма назвали в Госдуме решение исполкома Международного параолимпийского комитета отстранить от участия в Играх сборную России, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

Эмблема Параолимпийских игр

«Решение исполкома Международного параолимпийского комитета, который только вчера сообщил о том, что россияне и белорусы смогут принять участие в Играх в Пекине, а сегодня трусливо, под очевидным давлением, меняет свою позицию, — это верх цинизма и двойных стандартов», — отметил депутат Госдумы Борис Пайкин (ЛДПР).

Парламентарий предложил провести соревнования в России.

«Чтобы годы подготовки к спортивному празднику не прошли напрасно, считаю, что для белорусских и российский спортсменов мы должны организовать спортивный праздник у нас, в России», — сказал он.