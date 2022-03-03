Донецк, 3 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики продолжают наступление на окруженные украинские войска в Мариуполе, кольцо вокруг города постепенно сужается. Об этом 3 марта заявил глава республики Денис Пушилин.

Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики

«Продолжается освобождение населённых пунктов, кольцо вокруг Мариуполя сужается», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в настоящее время в Волновахе продолжается операция по зачистке от разрозненных батальонов.