Кемерово, 3 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Кемеровской области продолжается мониторинг ситуации по обращениям в больницы по поводу ОРВИ и коронавируса. Об этом сообщил региональный минздрав.

Https://adm44.ru Диспансеризация

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

В министерстве уточнили, что с учётом стабилизации ситуации, решено возобновить проведение диспансеризации, в том числе углубленной и профилактических осмотров взрослого населения.

По официальным данным, на 3 марта в Кузбассе от коронавируса привито 1 143 717 человек, в том числе старше 60 лет — 301 179 человек.