Уехавший в Россию житель Донецка рад за ДНР и ЛНР
Якутск, 3 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Уроженец Донецка Олег Иващенко переехал в Якутию несколько лет назад после того, как покинул родной город из-за бомбёжек. В республике он нашёл работу, обзавёлся жильём и не теряет надежды, что те, кто поддерживает жёсткую политику Украины, со временем поймут, кто на самом деле прав, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.
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На глазах Олега Иващенко бомбили новый донецкий аэропорт, частные дома. Над головой людей часто пролетали военные вертолёты и истребители. После очередного обстрела он увёз жену и сына сначала в Воронежскую область к родственникам, а через два года — в Якутию. Сейчас мужчина работает водителем в компании «Колмар».
Он выразил сожаление, что люди, оказавшиеся под влиянием украинской идеологии, забыли историю Великой Отечественной войны и оступились. Такой выбор людей он считает следствием пропаганды, которая долгое время шла на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия обязана восстановить справедливость и прекратить убийства мирных граждан, считает замминистра по внешним связям и делам народов Якутии Татьяна Пяткина.