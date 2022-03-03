Якутск, 3 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Уроженец Донецка Олег Иващенко переехал в Якутию несколько лет назад после того, как покинул родной город из-за бомбёжек. В республике он нашёл работу, обзавёлся жильём и не теряет надежды, что те, кто поддерживает жёсткую политику Украины, со временем поймут, кто на самом деле прав, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в ДНР

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На глазах Олега Иващенко бомбили новый донецкий аэропорт, частные дома. Над головой людей часто пролетали военные вертолёты и истребители. После очередного обстрела он увёз жену и сына сначала в Воронежскую область к родственникам, а через два года — в Якутию. Сейчас мужчина работает водителем в компании «Колмар».

"Специальная военная операция для защиты населения Донбасса со стороны РФ стала ответом на восьмилетнюю «молчаливую» войну на территории Донбасса, где ежедневно гибло русскоязычное население. Никто этого не хотел видеть и вникать в происходящее. Этому пора прекратиться. Считаю, что для жителей ДНР и ЛНР, специальная военная операция, проводимая Россией, станет логической развязкой, к которой они шли и ждали все эти годы. Я за них рад», — отметил Олек Иващенко.

Он выразил сожаление, что люди, оказавшиеся под влиянием украинской идеологии, забыли историю Великой Отечественной войны и оступились. Такой выбор людей он считает следствием пропаганды, которая долгое время шла на Украине.

«Мой племянник перешел на службу в украинскую армию. Досадно, но ничего с этим не поделаешь. Но я не теряю надежды на то, что со временем и он, и то население, которое одобряет украинскую политику, поймут, кто прав, а кто нет, кто только обещает, а кто делает реальные шаги для того, чтобы улучшить жизнь простых людей. Россия и Украина должны договориться о мире и разрешить возникшие конфликты. Россия — могучая держава, с мнением и позицией которой надо считаться всему миру», — подчеркнул уроженец Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия обязана восстановить справедливость и прекратить убийства мирных граждан, считает замминистра по внешним связям и делам народов Якутии Татьяна Пяткина.