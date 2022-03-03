Курган, 3 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал земляков поддержать специальную операцию России по защите республик Донбасса. Также он отдельно обратился к «пацифистам» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Kurganobl.ru Вадим Шумков

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Курганский губернатор отметил, что многим непросто разобраться в том, что происходит. В том числе, потому, что идёт просто огромный вал разноречивой информации по всем каналам, нередко фальшивой, разбивающей привычные понятия, выхватывающей факты из контекста, с целью посеять тревогу и панику.

«Сейчас крайне непростой период в жизни нашей страны, в жизни каждого из нас. Скажу больше, этот период во многом является определяющим не только для нашей страны, но для всего миропорядка, сложившегося после развала Союза», — подчеркнул глава региона.

Вадим Шумков добавил, что необходимо поддержать российских военных, исполняющих свой профессиональный долг на Украине, а также тем, кто их ждёт дома. Сейчас «не нужны излишне «алармистские» заявления, порождающие либо разжигающие взаимную враждебность».