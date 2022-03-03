Томск, 3 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявлено 1599 новых случаев заражения коронавирусом, 132 человека госпитализированы в ковидные стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 103 886.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 73 608 человек, в том числе 1139 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 748 жителей.