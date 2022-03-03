Кишинёв, 3 марта, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду намерена подать в ближайшее время заявку на вступление в Евросоюз, заявил в эфире общественного телевидения республики председатель парламента страны Игорь Гросу.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Этот запрос будет подан, через очень короткое время выступит президент и обнародует подробности… Мы твёрдо верим, что Республика Молдавия заслуживает очень чёткой европейской перспективы», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску заявил, что Молдавия, согласно конституции, является нейтральным государством, и руководство страны не рассматривает вопрос вхождения в НАТО.