Барнаул, 3 марта, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 3 марта 2022 года вакцинированы 1 356 729 человек (+3405 за сутки). Из общего числа привитых 52 905 жителя региона получил первую прививку (на 257 меньше, чем сутками ранее).

Yarregion.ru Вакцинация

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Число полностью привитых граждан составило 1 214 131 (+2960 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 89 693 ревакцинированных (+702 за последние сутки).

Напомним, к февралю 2022 года темпы вакцинации от коронавируса в Барнауле оказались настолько низкими, что медики вынуждены отказывать в вакцинации единичным посетителям прививочных кабинетов.

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