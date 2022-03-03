Грозный, 3 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не любит врагов украинского народа, поскольку они не дают украинцам нормальной жизни. Такое заявление он сделал в ходе совместного прямого эфира с министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым в Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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«Я несколько раз был на Украине, украинцы меня любят, я люблю украинцев. Я не люблю врагов украинского народа, они, эти шайтаны, которые беспредельничают, которые не дают там нормальной жизни украинскому народу, <…> [мы] против них, чтобы защищать украинский народ, это и есть задача», — сказал Кадыров.

По его словам, непонятно, как враги украинского народа смогли разъединить славян.