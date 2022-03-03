Москва, 3 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Госдуме объяснили, почему военные пенсионеры не получили повышенных пенсий, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

«Понятно, что моментально произвести перерасчет и доначислить выплаты 2,6 миллионам военных пенсионеров и приравненных к ним лицам затруднительно», — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Закон о повышении пенсий военным и приравненным к ним лицам вступил в силу с 1 марта 2022 года. Нормы имеют обратную силу, то есть индексация пенсий на 8,6% распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

«Таким образом, в любом случае разница, недополученная военными пенсионерами с января по март, будет доначислена к проиндексированным на 8,6% пенсиям», — заверил парламентарий.