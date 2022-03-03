Симферополь, 3 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Кровь для российских военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, сдали глава Республики Крым Сергей Аксёнов и сотрудники совета министров республики 3 марта. Об этом Аксёнов сообщил в своём телеграм-канале.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«Вместе с сотрудниками совета министров Республики Крым сдал кровь для наших воинов-освободителей, получивших ранения в ходе специальной военной операции. Желаю им всем скорейшего выздоровления. Это жест доброй воли и проявление единства армии и народа. Будем и дальше поддерживать наших солдат и офицеров всем, чем только сможем», — написал Аксёнов.

Он также заявил о полном доверии президенту РФ и российским Вооружённым Силам.

«Как сказал наш президент, все поставленные цели специальной военной операции будут достигнуты. Cделаем все для нашей общей победы!» — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля после обращения глав ДНР и ЛНР Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса.