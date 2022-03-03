Липецк, 3 марта, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Липецкой области отменили систему QR-кодов в общественных местах. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее постановление подписал глава региона Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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QR-коды теперь не нужны для посещения торговых центров, заведений общественного питания, салонов красоты, саун, бассейнов, спортивных центров, театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, библиотек, спортивных и культурных мероприятий, для заселения в гостиницы.

В общественных местах продолжает действовать масочный режим.

Как уже сообщало ИА REGNUM, QR-коды в регионе проверяли при посещении общественных мест с 25 октября 2021 года.