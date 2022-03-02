Казань, , 15:47 — REGNUM Из республиканского бюджета Татарии в 2022 году на поддержку бизнеса будет направлено 4,53 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики РТ.

Бизнес Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В республике на господдержку субъектов предпринимательской деятельности предусмотрено 1,23 млрд рублей. С учетом имеющейся капитализации подведомственных минэкономики Татарии структур (фонда поддержки предпринимательства РТ и Гарантийного фонда РТ) общая сумма поддержки составит 4,5 млрд рублей.

Финансирование позволит реализовать программы льготных займов, поручительства, субсидирования затрат по уплате процентных ставок, стоимости доставки продуктов питания и еды, оказания комплексных услуг, поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кроме финансовых программ в Татарии реализуют информационно-консультационную поддержку. За помощью могут обратиться как начинающие либо действующие предприниматели, а также самозанятые.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии сформирован региональный план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики республики.

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