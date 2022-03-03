Южно-Сахалинск, 3 марта, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Юнармейцы Сахалина поддержали решение президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации по просьбе ДНР и ЛНР. Начальник регионального штаба военно-патриотического движения «Юнармия» Дмитрий Минязев уверен, что «братский народ почувствовал немного свободы».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Читайте также: «Бонапартам», объявившим РФ экономическую войну, напомнили историю

«Восемь лет народ Донбасса страдал, над ним издевались, я уже не говорю о том, что все постсоветские годы на Украине культивировался нацизм. Люди долгое время голодали и были ущемлены в своих гражданских правах. А сейчас наконец-то братский народ почувствовал хоть немного свободы благодаря тому, что президент Российской Федерации, наш верховный главнокомандующий принял это волевое решение навести порядок и избавить людей от страданий. Юнармейцы Сахалинской области поддерживают это решение, мы не дадим переписать историю в пользу нацизма», — цитирует Дмитрия Минязева правительство Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов в своём телеграм-канале обратился к жителям региона и сказал, что поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации по просьбе ДНР и ЛНР, а также напомнил о провальных для армии Наполеона боях на реке Березина в Белоруссии.