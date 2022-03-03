Майкоп, 3 марта, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Адыгее оказывают поддержку гражданам, прибывающим в регион из Донецкой и Луганской народных республик. Региональное отделение Общероссийского народного фронта организовало пункты сбора гуманитарной помощи. С момента открытия первого из них было собрано 12 тонн груза.

Благотворительность

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«Мы открываем пункт приёма гуманитарной помощи беженцам из ЛНР и ДНР. Он будет работать ежедневно (на базе исполкома Народного фронта), кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 47. Что нужно вынужденным переселенцам? Товары первой необходимости, средства личной гигиены, канцелярские товары для детей, продукты питания длительного срока хранения», — говорится в сообщении отделения ОНФ на официальной странице в соцсети Instagram.

Позже к работе присоединился еще пункт приема груза в Майкопе по улице Димитрова, 13, сбор помощи ведется также в городских школах и детских садах.

«Мы собираем помощь с 24 февраля. Сейчас собрано 12 тонн груза. Из них восемь тонн приняли от Шовгеновского района, а еще четыре — это общий вклад городских школ № 7, детского сада № 38, Майкопского политехнического техникума и жителей столицы Адыгеи», — цитирует руководителя молодежного координационного центра Владислава Новарчука АиФ-Адыгея.

Жители Адыгеи несут в пункт приема гуманитарной помощи продукты питания, вещи, книги, школьные канцелярские товары. Отмечено также, что в стороне не остаются и предприниматели. Так, ООО «Комплекс-Агро» выделило более 7000 упаковок детского сока, а компания «ХБМ» доставила груз в место временного пребывания людей.