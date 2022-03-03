Подгорица, 3 марта, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В черногорских городах Подгорица и Баре состоялись акции в поддержку России в связи с ситуацией на Украине, сообщает Радио и телевидение Черногории.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

«Собрание в поддержку России прошло вечером в Подгорице перед зданием Скупщины Черногории. Собравшиеся держали транспарант «Молись Богу и держись за Россию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичная акция прошла в городе Бар на побережье Адриатического моря.