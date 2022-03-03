Ижевск, 3 марта, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 3 марта прививку от коронавируса сделали 693 207 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 546 608 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 207 жителей республики. Второй компонент препарата получили 334 человека, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 688 человек. 123 056 человек прошли ревакцинацию, за предыдущие сутки — 770 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 3624 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 127 054 жителя республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 153 056 случаев заражения коронавирусом, из них 989 — за минувшие сутки.

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