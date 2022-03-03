Омск, 3 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. К акции в поддержку жителей Донбасса присоединились омские студенческие отряды. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 марта в областном правительстве.

Оmskportal.ru Акция «Своих не бросаем» в Омске

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Акция «Своих не бросаем», в которой приняли участие студотряды и клубы ретроавтомобилей, прошла на территории Омской крепости. Участники растянули огромный триколор в поддержку проводимой на Украине спецоперации по защите жителей ДНР И ЛНР. Члены клуба ретроавтомобилей выстроили свои машины на площади, а затем колонной из десяти машин поехали по центральным улицам Омска.

«Последние три года наши ребята плечом к плечу работают с отрядами из ДНР и ЛНР. Мы от них слышим, что там творится, мы понимаем, что происходит на самом деле, поддержка сейчас — дело необходимое», — подчеркнул председатель правления Омского регионального отделения РСО Алексей Потейко.