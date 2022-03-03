Улан-Удэ, 3 марта, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов в обращении к жителям рассказал об участниках спецоперации на Украине — раненых, погибших и попавших в плен. По его словам, все бойцы уже являются героями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Алексей Цыденов

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Он отметил, что военнослужащие из республики в составе своих подразделений решают задачу по обеспечению безопасности страны, «чтобы никто не стоял у наших границ и не угрожал нашей стране».

«К сожалению, такие масштабные действия не могут обойтись без жертв. К сожалению, такие факты уже есть. Есть погибшие, попавшие в плен — каждый человек дорог, каждая жизнь бесценна. И мы надеемся, что все вернутся домой и минимум будет тех, кто не сможет вернуться домой», — добавил он.

Цыденов также выразил уверенность, что после окончания спецоперации будет произведена процедура обмена. Кроме того, государство поможет семьям погибших и не сумевших вернуться.