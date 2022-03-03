Улан-Удэ, 3 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 722 пациентов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число победивших коронавирус вплотную приблизилось к 100 тыс. человек.

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Выявлено за сутки 759 новых носителей. Таким образом, всего к настоящему времени диагноз подтвердился у 125,7 тыс. местных жителей.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 702 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.