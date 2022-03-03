Решительные действия Путина дали людям надежду на мирную жизнь — мнение
Якутск, 3 марта, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Главная цель российских миротворцев — искоренить фашизм и восстановить взаимопонимание между народами, считает директор национального центра аудиовизуального наследия народов Якутии Степан Москвитин. Он поддержал действия руководства России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.
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Он подчеркнул, что страны НАТО слишком близко подошли к границам России и угрожали её безопасности и независимости.
Как сообщало ИА REGNUM, специальная операция России по просьбе ЛНР и ДНР продолжается с 24 февраля. На 3 марта запланирован второй этап переговоров между РФ и Украиной.