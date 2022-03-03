Львов, Украина, 3 марта, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр и министр внутренних дел Грузии во время президентства Михаила Саакашвили Вано Мерабишвили 2 марта написал на своей странице в «Фейсбуке», что он будет заниматься поставкой гуманитарной помощи из Польши на Западную Украину.

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«В течение последних нескольких дней я активно участвую в сборе гуманитарной помощи в Польше и решении организационных вопросов по доставке её на Украину. Сегодня у меня была встреча с мэром Львова Андреем Садовым, с которым мы обсудили ход оказания гуманитарной помощи и планы на будущее. Я, со своей стороны, буду использовать все возможности, чтобы помочь Украине в борьбе с российскими оккупантами. Я желаю героическому украинскому народу выдержки и победы в кратчайшие сроки. Слава Украине! Героям слава!», — написал Мерабишвили.

Напомним, что после окончания правления Саакашвили Мерабишвили был арестован и судим за целый ряд совершённых им преступлений, проведя, в общей сложности, семь лет в местах лишения свободы.