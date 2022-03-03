Омск, 3 марта, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Из Омска в Ростовскую область 2 марта выехала фура с гуманитарной помощью для беженцев и жителей Донбасса. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве области, омичи собрали 15 тонн гумпомощи.

Единая Россия Машина гуманитарной помощи от «Единой России»

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Большая часть груза в фуре — продукты питания длительного хранения. На призыв о помощи откликнулись жители региона разных социальных групп и возрастов. Сбор гуманитарной помощи организован с 22 февраля на базе Омского регионального отделения «Единой России».

Не осталась в стороне омская школа №107. Будущие первоклассники отправили игрушки детям Донбасса, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Активное участие в сборе помощи приняли общественные организации и предприятия, простые омичи — сотни человек.

Как рассказал руководитель реготделения «Единой России» Вадим Бережной, люди несли консервы, макароны, чай, кофе, новую одежду, детские игрушки.

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Бережной отметил, что только 15 тоннами гуманитарного груза регион не ограничится. Рассматривается несколько направлений поддержки. В частности, это организация летнего отдыха в детских оздоровительных лагерях для маленьких жителей Донбасса. Рассматривается и поставка строительных материалов для восстановления объектов инфраструктуры и жилых помещений Донбасса. Ведутся переговоры с крупными предприятиями.