Нижневартовск, Югра, 3 марта, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования матери и супруге погибшего во время спецоперации на Украине воина-контрактника Игоря Василенко. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Дарья Драй ИА REGNUM Вечная память

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Житель Нижневартовска Игорь Василенко с 2015 года проходил службу по контракту. У погибшего остался сын. В школе № 15, которую окончил Игорь Василенко, организован уголок его памяти.

Семье погибшего оказывается вся необходимая организационная и психологическая помощь, отмечают в правительстве региона.

«Для семьи — его родителей, супруги и сына, — будут обеспечены все меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской Федерации для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей: ежемесячные денежные выплаты, компенсации расходов на оплату жилья, услуг ЖКХ, медицинские услуги, обеспечение лекарственными препаратами, санаторно-курортное лечение», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе специальной военной операции по денацификации Украины погибли 498 солдат и офицеров Российской армии. Об этом заявил 2 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.