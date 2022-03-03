Вашингтон, 3 марта, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III были перенесены властями США, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби 2 марта в ходе брифинга.

Expert Infantry МБР Minuteman III

Такое решение было принято с целью показать, что у Вашингтона нет намерений повышать уровень готовности своих ядерных сил. По словам Кирби, США и Россия недавно согласились с тем, что ядерную войну невозможно выиграть и никогда не стоит проводить.

Представитель Пентагона отметил, американские власти осознают важность того, чтобы и Москва, и Вашингтон понимали риски своих действий и предпринимали бы шаги для сокращения угроз. Вместе с тем он подчеркнул, что решение о переносе запуска нельзя рассматривать как «шаг назад», поскольку испытания только перенесены. Кирби добавил, что изменение графика пусков не повлияет на возможности США по стратегическому сдерживанию.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае начала третьей мировой войны, конфликт перерос бы в ядерный и принес много разрушений.