Тюмень, 3 марта, 2022, 06:48 — ИА Регнум. В Тюменской области с 3 марта возобновляют очную работу органы государственной власти. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Елена Миронова ИА REGNUM Здание правительства Тюменской области

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Напомним, личный приём граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти был приостановлен в Тюменской области 7 февраля.

Также возобновляются спортивные мероприятия регионального уровня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, остальные антиковидные ограничения продлены в Тюменской области до 1 апреля.