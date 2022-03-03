Омск, 3 марта, 2022, 06:34 — ИА Регнум. В Омске 2 марта прошла акция «Своих не бросаем». Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, её цель — поддержка российских военных на Украине, жителей ДНР и ЛНР.

Оmskportal.ru Акция «Своих не бросаем» в Омске

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Региональное отделение ЛДПР организовало автопробег. По центральным улицам Омска проехали машины с символикой акции «Своих не бросаем» — буквой Z в цветах георгиевской ленты.

На пути следования автопоезд поддерживали другие водители. По словам руководителя реготделения партии Максима Макаленко, сейчас очень важно поддержать российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, так как в СМИ и соцсетях распространяется огромное количество фейков.

«Нам в таких ситуациях нужно объединяться, нам не оставили никакого выбора. Восемь лет жители Донецкой и Луганской народных республик испытывали большие проблемы, и всему мировому сообществу на это было наплевать. Сейчас мы наблюдаем единственный возможный шанс, который у нас есть для защиты этих республик», — подчеркнул Макаленко.

Он призвал омичей не верить слухам и фейкам, доверять только проверенной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 2 марта прошёл флешмоб «Мы вместе — мы едины!». Активисты «Молодой гвардии» «Единой России» растянули 20-метровый флаг РФ и выстроились буквой Z.