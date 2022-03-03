С нефтеперерабатывающего завода Кубани взыскали почти 700 млн рублей
Краснодар, 3 марта, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Арбитраж Краснодарского края частично удовлетворил иск «Интерпромбанка» и взыскал с Афипского нефтеперерабатывающего завода почти 700 млн рублей долга и пени. Помимо этого, на долг и проценты также будет начисляться пени вплоть до дня фактической оплаты. Решение судьи Новикова ещё может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок, передаёт ИА REGNUM.
Судом в пользу банка с завода была взыскана задолженность в размере 400 млн рублей, 261 902 618,46 рубля процентов, 30 млн рублей неустойки, а также неустойка «по генеральному соглашению
Также 30 марта 2022 года суд рассмотрит иск к заводу, поданный «Московским кредитным банком». В этом деле речь идёт о взыскании 159 731 713,6 рубля.
Напомним, в феврале 2022 года «Интерпромбанк» также подал банкротный иск к заводу. Заседание назначено на 14 апреля 2022 года. Дело слушает судья Киреева.
ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод» зарегистрировано в 2000 году, но предприятие ведёт свою историю с 1963 года. Им владеют компания «Ойл технолоджис» — 92% доли (собственники — кипрские фирмы) и ООО «Сбербанк инвестиции».