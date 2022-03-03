Краснодар, 3 марта, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Арбитраж Краснодарского края частично удовлетворил иск «Интерпромбанка» и взыскал с Афипского нефтеперерабатывающего завода почти 700 млн рублей долга и пени. Помимо этого, на долг и проценты также будет начисляться пени вплоть до дня фактической оплаты. Решение судьи Новикова ещё может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Судом в пользу банка с завода была взыскана задолженность в размере 400 млн рублей, 261 902 618,46 рубля процентов, 30 млн рублей неустойки, а также неустойка «по генеральному соглашению от 08.12.2017 года № 424−01−47 128/РКЛ по ставке 25% процентов годовых за каждый день просрочки», которая начисляется на сумму процентов — 145,549 млн рублей — за период с 15 января 2022 года по дату фактического исполнения обязательства. Также судом назначена неустойка по генеральному соглашению от 2018 года по ставке 25,4% годовых за каждый день просрочки, которую начисляют «на сумму просроченной задолженности по процентам и основному долгу равную 516 352 876,71 рубля за период с 15.01.2022 года и по дату фактического исполнения обязательства».

Также 30 марта 2022 года суд рассмотрит иск к заводу, поданный «Московским кредитным банком». В этом деле речь идёт о взыскании 159 731 713,6 рубля.

Напомним, в феврале 2022 года «Интерпромбанк» также подал банкротный иск к заводу. Заседание назначено на 14 апреля 2022 года. Дело слушает судья Киреева.