Южно-Сахалинск, 3 марта, 2022, 06:31 — ИА Регнум. С Сахалина самолётом отправлена первая партия в 15 тонн гуманитарной помощи, которую собрали жители островного региона для беженцев ЛНР и ДНР.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

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Губернатор области Валерий Лимаренко в своём телеграм-канале поблагодарил жителей Сахалина за активное участие в сборе помощи. На призыв помочь жителям Донбасса откликнулись все районы, партия «Единая Россия», «Молодая Гвардия», ОНФ, «Союз женщин России», областная типография, сеть аптек «Фармация», магазин «Орбита» и другие предприятия и организации.

Сбор гуманитарной помощи продолжается во всех районах Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов переведёт свой однодневный заработок на счет Красного Креста для помощи беженцам с ЛНР и ДНР.