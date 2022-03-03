Канберра, 3 марта, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Конверты с неизвестным белым порошком были доставлены в посольство России в Австралии. Об этом 3 марта сообщил журналистам представитель российской дипмиссии.

Australia.mid.ru Посольство России в Канберре

В настоящее время в посольство России прибыли сотрудники полиции, пожарные и представители других экстренных служб. Проводится проверка порошка, который содержался в двух конвертах, доставленных на адрес дипмиссии в Канберре.

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