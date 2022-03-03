Кемерово, 3 марта, 2022, 06:16 — ИА Регнум. В Кемеровской области накануне Международного женского дня пройдут однодневные сельскохозяйственные ярмарки. Такое распоряжение дал губернатор Сергей Цивилёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Администрация правительства Кемеровской области Сельхозярмарка

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«Торговля на открытом воздухе будет происходить с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса, — прокомментировал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Андрей Ариткулов. — В распоряжении указано, что одновременно на торговых площадях могут находиться не более 500 человек. За порядком будут следить сотрудники полиции и Роспотребнадзора».

Отмечается, что 4 марта в ряде муниципалитетов Кузбасса местные товаропроизводители представят свою продукцию по сниженным ценам.