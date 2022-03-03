Ульяновск, 3 марта, 2022, 05:48 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Соответствующие обновлённые данные приводит управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, 2 марта в регионе предварительно подтверждён 1701 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, что на 206 меньше, чем было выявлено 1 марта (1907). Суточное снижение составило 10,8%.

Количество проведённых исследований на коронавирус достигло 1 888 969, в том числе 2 марта было сделано 4754 теста.

Напомним, ранее ульяновские власти заявляли, что в феврале 94% из всех заболевших перенесли ковид в лёгкой форме, что на 21% меньше, чем было в январе. Менее 1% болеют в тяжёлой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области переболели ковидом 155 476 человек, умерли 4349 пациентов с коронавирусом.