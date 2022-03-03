Кемерово, 3 марта, 2022, 05:34 — ИА Регнум. В Кемеровской области штамм «Омикрон» выявлен у 136 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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«По клиническим формам у 134 человек заболевание протекало по типу острой респираторной вирусной инфекции, у двух больных в форме внебольничной пневмонии», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что они за пределы Кузбасса не выезжали.