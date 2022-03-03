Воронежская область, 17 ноября, 2010, 10:42 — ИА Регнум. 535 млн 252 тысячи 470 рублей составляет общая стоимость реконструкции набережной Массалитинова в Воронеже. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе губернатора, шла речь 16 ноября во время совместного осмотра губернатором Алексеем Гордеевым и мэром Сергеем Колиухом хода работа на набережной.

На сегодняшний день на набережной проводятся берегоукрепительные работы, переносятся и меняются подземные коммуникации. Водохранилище от бензина и грязи защитят 10 очистных сооружений - они будут фильтровать ливневые стоки. К 1 января 2011 года строителям надо освоить порядка 350 миллионов, то есть выполнить все подготовительные работы.

Как отметил губернатор, по плану объекты на набережной должны быть сданы к сентябрю 2011 года - к 425-летию Воронежа. "В первую очередь речь идет о тех проектах, которые существенно улучшат жизнь воронежцев. Это объекты благоустройства, инфраструктурные объекты, в данном случае - набережная Массалитинова. В августе набережную надо сдать, здесь должно начаться движение", - подчеркнул губернатор.

Протяженность набережной составит почти три километра, движение будет четырехполосным. Набережная Массалитинова продолжит Петровскую набережную и таким образом соединит Вогрессовский, Северный и Чернавский мосты. Реконструкция набережной с транспортными развязками в районе Чернавского и Северного мостов позволит разгрузить автомобильные потоки на улицах Ленина и Кирова, проспекте Революции. Кроме того, будет создана зона отдыха у воды.