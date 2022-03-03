Кокопо, Папуа — Новая Гвинея, 3 марта, 2022, 03:19 — ИА Регнум. На острове Новая Британия, являющимся одноимённой провинцией Папуа — Новой Гвинеи, утром 3 марта произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Ady_Fauzan Папуа — Новой Гвинея

Эпицентр подземных толчков располагался в 64 километрах к югу от административного центра провинции города Кокопо (26 тысяч жителей), находящегося на северо-восточной оконечности острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 42 километра.

О возможных пострадавших и разрушениях информация не поступала, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке Афганистана, затронув одиннадцать районов страны, в том числе Кабул.

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