Вашингтон, 3 марта, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Несколько сотен переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger («Стингер») были переданы Вашингтоном Киеву 28 февраля. Об этом 2 марта передал телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

По их информации, речь идет о не менее чем 200 единицах.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля власти Нидерландов объявили о планах «как можно скорее» направить на Украину по запросу Киева 200 комплексов Stinger.