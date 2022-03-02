Сочи, Краснодарский край, 3 марта, 2022, 00:56 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 3,0 зарегистрированы в Сочи 2 марта, сообщили пресс-службе управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сочи

Их эпицентр находился в 21 км от центра города. Ранее информация о землетрясении в Сочи появилась в социальных сетях. Сообщения о толчках поступали от жителей всех районов города.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в провинции Панджшер на северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,2.