Москва, 3 марта, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Позитивные сдвиги в освещении специальной операции ВС РФ уже видны. Об этом ИА REGNUM заявил 3 марта публицист Павел Шульженок.

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«Определенные позитивные подвижки есть. Мы увидели наших бойцов, увидели слезы радости на глазах освобожденных людей, узнали имена отдельных погибших героев, стали чаще фигурировать пленные со стороны противника. Но все еще очень мало уничтоженной украинской техники, все еще нет сформированного и понятного образа врага», — заявил эксперт.

По мнению публициста, в официальное инфополе не попадает контент, создаваемый силами энтузиастов, — информация о флешмобах, яркие, стильные агитационные материалы, смонтированные мотивирующие ролики.

«Эфирное время, выделяемое на это, должно быть значительным», — подчеркнул Шульженок.

Напомним, что 24 февраля по распоряжению главы Российского государства было начато проведение спецоперации ВС РФ на территории Украины.