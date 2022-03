Нью-Йорк, США, , 23:58 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix покупает финскую студию Next Games, которая разрабатывала мобильную игру The Walking Dead: No Man's Land на основе франшизы «Ходячие мертвецы». Об этом 2 марта сообщает портал GamesRadar Plus.

Netflix Jade87

Сделка, сумма которой составила более $74 млн, будет закрыта в конце 2022 года. Издание отметило, что, таким образом, Netflix купил уже второго разработчика видеоигр: в сентябре 2021 года потоковый сервис приобрёл компанию Night School Studio, работавшую над созданием игры Oxenfree.

Для справки: релиз The Walking Dead: No Man's Land состоялся на платформах под управлением iOS 27 сентября 2015 года, на Android игра вышла 28 октября 2015-го. Компания Next Games также выпустила игры Blade Runner Rogue и The Walking Dead: Survival Instinct.

