Москва, 2 марта, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Министерство обороны России организовало межведомственный координационный штаб по оказанию всесторонней гуманитарной помощи населению республик Донбасса и территории Украины, сообщил 2 марта журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

ГУ МЧС России по Ростовской области Гуманитарная помощь жителям Донбасса

Кроме того, в сферу деятельности штаба войдёт обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и граждан иностранных государств.

«Понимая исключительную важность гуманитарной составляющей в ходе проведения специальной военной операции на Украине решением Руководства страны в Минобороны России на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе в круглосуточном режиме», — сказал Михаил Мизинцев.

«Никто из жителей Украины, находящихся на территории, контролируемой ВС РФ, не останется без питания, без воды, без средств первой необходимости», — подчеркнул он.

В штаб вошли уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций и субъектов Российской Федерации.