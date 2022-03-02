Сыктывкар, 2 марта, 2022, 23:24 — ИА Регнум. В Коми возобновят работу детские комнаты и развлекательные центры, сообщает республиканское правительство.

Pxhere.com Детская игровая комната

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«С 3 марта 2022 года жители Коми смогут посещать детские комнаты и развлекательные центры. Кроме этого можно будет ходить в кинотеатры, клубы, посещать спортивные мероприятия, но только с QR-кодом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом и при заполнении зала не более чем на 50%», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в НАО отменили требование о QR-кодах при посещении общественных мест.