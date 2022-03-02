Москва, 2 марта, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Позиция России на переговорах с Украиной состоит в том, что Киев должен признать ДНР и ЛНР в административных границах, Крым — частью РФ, а также провести демилитаризацию своей страны, заявил 2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

»Крым — это часть России. Признание Донецкой, Луганской Народных Республик в границах Донецкой и Луганской областей. Демилитаризация, которая должна иметь параметры. Их еще предстоит согласовать», — пояснил глава МИД РФ.

Лавров пояснил, что «там не должно быть вообще никаких вооружений, которые могут угрожать безопасности Российской Федерации».

«Денацификация. Точно так же, как фашистская Германия была подвергнута такой процедуре. Еще раз призываю: посмотрите видеоматериалы, которые есть в свободном доступе, о том, какой свободой пользуются неонацисты на Украине, когда они устраивают шествия под портретами военных преступников», — отметил российский министр иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят специальную военную операцию на Украине.