Ливерпуль, Великобритания, , 23:06 — REGNUM Сегодня, 2 марта, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» в матче пятого раунда Кубка Англии сезона 2021/22 примет «Норвич Сити». Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Ибраима Конате, Джозеф Гомес, Константинос Цимикас, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Кертис Джонс, Такуми Минамино, Диогу Жота, Дивок Ориги.

«Норвич Сити»: Тим Крул, Сэм Брайрэм, Бен Гибсон, Кристоф Зиммерманн, Димитрис Яннулис, Лукас Рупп, Матиас Норманн, Пьер Лис-Мелу, Пшемыслав Плахета, Милот Рашица, Теэму Пукки.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ассистенты главного судьи — Стюарт Берт и Николас Хортон.