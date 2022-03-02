Вашингтон, 2 марта, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Россия действует на Украине абсолютно понятно и предсказуемо, заявил Джон Джозеф Миршаймер — американский политолог, профессор Чикагского университета, специалист по международным отношениям.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Он подчеркнул, что Вашингтону стоит вспомнить принцип «доктрины Монро» и представить себе появление, например, китайских войск на территории Мексики вблизи границ США.

Как бы реагировал Вашингтон на «стратегическое партнерство» Мексики и Китая?

Или вспомнить нервную реакцию американцев на советские ракеты на Кубе.

Тогда, отметил Миршаймер, может быть, и получится понять, почему Россия действует на Украине столь решительным образом.

«Это не должно было стать сюрпризом для США», — подчеркнул политолог.