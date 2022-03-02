Бухарест, 2 марта, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Румыния планирует активизировать добычу природного газа на шельфе Черного моря для обеспечения собственной энергетической безопасности. Об этом 2 марта сообщил глава румынского сената (верхней палаты парламента) Флорин Кыцу, пишет бухарестская газета Jurnalul.

(сс) aherrero Добыча газа

Согласно официальной информации, уже к концу марта нынешнего года министерство энергетики Румынии и румынская компания ROMGAZ подпишут соответствующий договор с партнерами в США и ЕС.

Кыцу «Таким образом, уже в 2022 г. Румыния сможет в полном объеме использовать черноморский газ».

Напомним, в настоящее время в Черном море официальный Бухарест разрабатывает два крупнейших месторождения — «Нептун» и «Мидия». Оба проекта готовы к пуску на 70%.