Спецслужбам Киргизии могут разрешить прослушку граждан без санкции суда
Бишкек, 2 марта, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Парламент Киргизии одобрил в первом чтении пакет законопроектов об органах национальной безопасности. Об этом стало известно по итогам заседания законодательного собрания республики сегодня, 2 марта.
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Один из проектов закона предусматривает предоставление госкомитету нацбезопасности Киргизии полномочий по ведению видеонаблюдения и прослушиванию граждан, а также вскрытию их переписки без санкции суда.
Отметим, ранее генеральный прокурор Киргизии Курманкул Зулушеввыступил против этого законопроекта, обосновав позицию надзорного органа тем, что это будет узаконивание вмешательства в личную жизнь и нарушение прав человека.
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