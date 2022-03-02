Камчатский край, 31 июля, 2008, 01:22 — ИА Регнум. По факту убийства трехлетней девочки в городе Елизово возбуждено уголовное дело по пункту "в", части 2 ст. 150 УК РФ ("Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 июля рассказал и.о. руководителя елизовского межрайонного следственного отдела при прокуратуре Владимир Ливанков.

По его словам, тело девочки с множественными ножевыми ранениями в области груди и шеи было обнаружено в одной из квартир города в минувшее воскресенье, 27 июля. "По подозрению в совершении убийства задержана мать ребенка. Она дала признательные показания, и суд принял решение об аресте женщины. Что толкнуло ее на убийство собственного ребенка пока неизвестно. Не исключено, что будет назначена экспертиза на определение психического состояния женщины. Семья, в которой произошла трагедия, считается благополучной. Расследование уголовного дела продолжается", - сказал Ливанков.