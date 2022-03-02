Москва, 2 марта, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Кольцо блокирования вокруг города Мариуполя сомкнулось, сообщил 2 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

(сс) MOs810 Мариуполь. Вид на Азовское море

Конашенков «Группировка войск Донецкой Народной Республики сомкнула кольцо блокирования вокруг города Мариуполь и взяла под контроль населённые пункты Приморское, Приазовское, Шевченко и Бердянское».

Также он отметил, что военные ЛНР продолжают успешные наступательные действия и установили контроль над населёнными пунктами Красный Лиман, Торское, Кременная, Варваровка и Боровеньки.